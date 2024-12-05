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Названы самые популярные книги россиян в 2024 году

Источник:
РБК
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Самым популярным художественным произведением у россиян в 2024 году стал новый роман Виктора Пелевина «Круть», сообщает пресс-служба «Яндекс Книги».

Также лидерами рейтинга художественной литературы по версии «Яндекс Книги» оказались «Евгений Онегин» Пушкина, «Преступление и наказание» Достоевского, «Дюна» Фрэнка Герберта, «Тоннель» Яны Вагнер и «Лес» Светланы Тюльбашевой.

Книга «Секс. Все, что вы хотели узнать о сексе, но боялись спросить: от анатомии до психологии» Натальи Красновой возглавила рейтинг самой популярной нон-фикшн литературы. В лидерах также оказалась биография американского бизнесмена Илона Маска.

Самой дочитываемой книгой среди пользователей сервиса «Яндекс Книги» оказался роман «Императорский Див. Колдун Российской империи» Виктора Дашкевича, а наиболее обсуждаемой — «Безмолвный пациент» Алекса Михаэлидиса.

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