Украина согласилась на мирные переговоры

Украина согласилась объявить о своей готовности к миру, это ключевой итог первых переговоров украинской делегации с командой избранного президента США Дональда Трампа.

«Но это должен быть устойчивый мир. Нестабильный, временный мир не служит интересам США или Украины», — цитирует The Wall Street Journal источник, приближенный к прошедшим переговорам.

Украинская делегация во главе с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком ранее прибыла в США, где провела переговоры с представителями будущей администрации Белого дома.

В частности, украинцы пообщались с советником по национальной безопасности Майком Уолцем, спецпосланником по Украине Китом Келлогом, вице-президентом Джеймсом Дэвидом Вэнсом и главой аппарата Сьюзи Уайлс.

Предположительно, что команда Трампа обсуждает сценарий с отказом Киева от вступления в НАТО минимум на 20 лет, а также созданием демилитаризованной зоны на всей линии фронта. В случае его поддержки Киевом США продолжат снабжать украинскую армию оружием.

Президент Владимир Путин ранее назвал условия Москвы для прекращения огня. Среди них — вывод украинских войск с территории республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, признание этих регионов и Крыма в составе России, отказ Украины от присоединения к НАТО, снятие санкций.