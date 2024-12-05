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Иностранку осудили за побои и похороны дочери в огороде в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК РФ по Новосибирской области

Гражданка Узбекистана получила четыре года колонии за истязание и смерть дочери, которую закопала у себя в огороде.

Суд Октябрьского района Новосибирска признал женщину виновной по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание… в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного) и приговорил к четырем годам колонии общего режима, сообщило региональное СУ СК РФ.

По материалам дела, Гулчира Асанова с июня по август 2021 года систематически избивала дочь, даже за малозначительные проступки. В результате полученных травм в августе 2021 года девочка скончалась. Мать никуда не сообщила о ЧП и сама похоронила дочь в огороде.

О произошедшем ничего не было известно около трех лет. Соседи считали, что семья отправила девочку на родину в Узбекистан.

Дело стало резонансным в 2024 году. В социальных сетях Узбекистана появилось видео, на котором Асанова закапывает завернутое в одеяло тело девочки. Это привлекло внимание правоохранительных органов, началось расследование. В январе 2024 года в рамках следствия тело девочки было найдено в огороде.

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ЧП #Криминал #Новосибирск
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