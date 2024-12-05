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Договор между Россией и КНДР вступил в силу

Источник:
Sibnet.ru
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Заместители глав МИД России и КНДР 4 декабря обменялись в Москве ратификационными грамотами Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами, сообщает внешнеполитическое ведомство РФ.

«В соответствии со статьей 22 Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой вступил в силу с 4 декабря 2024 года — даты обмена ратификационными грамотами», — говорится в сообщении.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР был подписан Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном в июне в Пхеньяне. В общей сложности в договоре 23 статьи. Соглашение действует бессрочно.

Помимо вопросов взаимной военной помощи, они предусматривают расширение сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, науке и технологиях, в том числе в сферах космоса и мирного атома.

Согласно статье 4, «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами».

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Политика #Мир #Россия
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