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Байден заснул на встрече с африканскими лидерами

Источник:
Trending Politics
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Действующий президент США Джо Байден заснул во время заседания Трансафриканского саммита в Анголе.

Видео с конфузом американского лидера разошлось в соцсетях. На кадрах видно, как Байден во время выступления спикера из Танзании неподвижно сидит за столом, закрыв лицо ладонью. В какой-то момент становится заметно, что он задремал.

Президент США продолжил сидеть с закрытыми глазами даже после завершения выступления. Примечательно, что Байден заснул сразу после того, как пообещал выделить миллиард долларов на помощь африканцам, перемещенным из-за засухи.

Это не первый инцидент с засыпающим на официальных мероприятиях американским лидером. К примеру, в 2023 году Байден задремал во время встречи с пострадавшими от пожаров на гавайском острове Мауи.

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Политика #Мир
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