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Адам Кадыров получил орден времен Кавказской войны

Источник:
Sibnet.ru
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Магомед Даудов и Адам Кадыров
Магомед Даудов и Адам Кадыров
Фото: © t.me/MDaudov_95

Председатель правительства Чеченской республики Магомед Даудов передал сыну Рамзана Кадырова Адаму на вечное хранение орден наиба Имамата Байсангура Беноевского.

«Передал дорогому племяннику <…> на вечное хранение и ношение орден, выданный выдающемуся чеченскому предводителю, наибу Имамата Байсангуру Беноевскому имамом Шамилем в годы Кавказской войны», — написал Даудов в своем телеграм-канале.

Даудов выразил уверенность в том, что Адам «станет достойным хранителем этой реликвии». «Благополучия и дальнейших успехов в служении народу и республике» Кадырову-младшему также пожелал депутат «Единой России» от Чечни Адам Делимханов.

Байсангур Беноевский — чеченский полководец, активный участник Кавказской войны, которая шла с 1817 по 1864 год. Он участвовал в последнем сражении предводителя северо-кавказского национально-освободительного сопротивления Шамиля с царскими войсками.

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scorpion2777

1. Ли Сын Ман (1948-1960) – свергнут2. Юн Бо Сон (1960-1962) – свергнут3. Пак Чонхи (1962-1979) – убит4....

pepelmetal

Только вся украина уже давно на этом месте сидит🤣

dision

да его самого давно отправили самого на три буквы ))

snoo

И Сталинград еще вспомни, тоже, почти целый. Ох и манкурт же.