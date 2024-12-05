Адам Кадыров получил орден времен Кавказской войны

Председатель правительства Чеченской республики Магомед Даудов передал сыну Рамзана Кадырова Адаму на вечное хранение орден наиба Имамата Байсангура Беноевского.

«Передал дорогому племяннику <…> на вечное хранение и ношение орден, выданный выдающемуся чеченскому предводителю, наибу Имамата Байсангуру Беноевскому имамом Шамилем в годы Кавказской войны», — написал Даудов в своем телеграм-канале.

Даудов выразил уверенность в том, что Адам «станет достойным хранителем этой реликвии». «Благополучия и дальнейших успехов в служении народу и республике» Кадырову-младшему также пожелал депутат «Единой России» от Чечни Адам Делимханов.

Байсангур Беноевский — чеченский полководец, активный участник Кавказской войны, которая шла с 1817 по 1864 год. Он участвовал в последнем сражении предводителя северо-кавказского национально-освободительного сопротивления Шамиля с царскими войсками.