Астронавты МКС засняли «космических светлячков». ВИДЕО

Астронавт NASA Дон Петтит опубликовал на своей странице в соцсети X необычное видео c десятками «космических светляков», снятое с борта Международной космической станции.

Таинственными огнями в космосе оказались спутники Starlink компании SpaceX. Дело в том, что они отражают солнечный свет под определенным углом на орбите, в результате наблюдатели видят кратковременные вспышки.

На сегодня на орбите находятся более 6,6 тысячи спутников Starlink. Обычные аппараты находятся на высоте около 550 километров, а спутники, имеющие функцию прямой сотовой связи, работают на 350-километровой орбите. МКС располагается на высоте чуть более 400 километров.

Всего в планах SpaceX вывести на орбиту более 42 тысяч спутников Starlink. В перспективе аналогичные проекты могут реализовать и другие страны — например, Китай или Россия. Это вызывает опасение астрономов.

Дело в том, что такое световое загрязнение может серьезно повлиять на эффективность земных телескопов, ведущих наблюдение космического пространства с Земли. Впрочем, в последнее время SpaceX удалось значительно снизить отражательную способность спутников.