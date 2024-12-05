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Российский флот получит атомную подлодку «Князь Пожарский»

Источник:
ТАСС
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Атомную подводную лодку стратегического назначения «Князь Пожарский» передадут военно-морскому флоту России в июне 2025 года, сообщил глава Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев.

Сейчас корабль проходит государственные испытания, в случае их успешного завершения летом следующего года состоится торжественная церемония передачи субмарины. В июле 2024 года «Князь Пожарский» совершил первый выход в море в рамках заводских ходовых испытаний.

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» — восьмой атомоход в серии «Борей» и пятый представитель модернизированного проекта 955А «Борей-А». Корабль построили на заводе «Севмаш» и вывели из эллинга в феврале 2024 года.

Атомный ракетоносец несет по 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава». На предприятии «Севмаш» также ведется строительство двух следующих подводных крейсеров проекта 955А — «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин».

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Оборона #Армия
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