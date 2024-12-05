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Сердце оказалось обладателем собственного мозга

Источник:
Sibnet.ru
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Сердце обладает собственным мини-мозгом, выяснил международный коллектив ученых. Он представляет собой нервную систему, управляющую сердцебиениями.

Миниатюрная мозговая сеть управляет сокращениями органа так же, как основной мозг регулирует ритмичные процессы, такие как дыхание и движение, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Nature Communications.

Чтобы составить карту нейронной сети сердца, ученые использовали передовые методы — например, секвенирование РНК отдельных клеток. Дело в том, что внешне этот мозг ничем не выдает себя.

Теперь специалисты намерены выяснить, как это нервная сеть взаимодействует с мозгом и регулирует сердечную функцию в различных условиях — от физической активности до стресса и болезней. В перспективе это поможет с лечением сердечных заболеваний.

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Наука #Наука
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