Сердце оказалось обладателем собственного мозга

Сердце обладает собственным мини-мозгом, выяснил международный коллектив ученых. Он представляет собой нервную систему, управляющую сердцебиениями.

Миниатюрная мозговая сеть управляет сокращениями органа так же, как основной мозг регулирует ритмичные процессы, такие как дыхание и движение, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Nature Communications.

Чтобы составить карту нейронной сети сердца, ученые использовали передовые методы — например, секвенирование РНК отдельных клеток. Дело в том, что внешне этот мозг ничем не выдает себя.

Теперь специалисты намерены выяснить, как это нервная сеть взаимодействует с мозгом и регулирует сердечную функцию в различных условиях — от физической активности до стресса и болезней. В перспективе это поможет с лечением сердечных заболеваний.