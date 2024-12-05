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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кадыров предложил пленному солдату ВСУ пистолет

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил пленному солдату ВСУ пистолет, чтобы застрелиться, следует из трансляции в телеграм-канале политика.

«Я тебе дам пистолет, ты застрелишь себя там, умрешь как герой», — предложил Кадыров одному из пленных, которых содержат в республике. Однако тот отказался от предложения, отметив, что хочет жить.

Глава Чечни удивился ответу, сказав, что тот «вышел убивать», а умирать не хочет. Он также рассказал подписчикам, что побывал в месте содержания пленных украинских солдат и пообщался с ними.

«В отличие от своих боевых товарищей, которые уже не вернутся домой, им удалось сохранить свои жизни, добровольно сложив оружие. Разумный выбор», — констатировал политик.

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Оборона #Конфликты #Россия
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