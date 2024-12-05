Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил пленному солдату ВСУ пистолет, чтобы застрелиться, следует из трансляции в телеграм-канале политика.

«Я тебе дам пистолет, ты застрелишь себя там, умрешь как герой», — предложил Кадыров одному из пленных, которых содержат в республике. Однако тот отказался от предложения, отметив, что хочет жить.

Глава Чечни удивился ответу, сказав, что тот «вышел убивать», а умирать не хочет. Он также рассказал подписчикам, что побывал в месте содержания пленных украинских солдат и пообщался с ними.

«В отличие от своих боевых товарищей, которые уже не вернутся домой, им удалось сохранить свои жизни, добровольно сложив оружие. Разумный выбор», — констатировал политик.