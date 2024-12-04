Белорусская теннисистка Арина Соболенко вошла в топ-5 самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии портала Sportico.

Она заняла в рейтинге пятое место. 26-летняя Соболенко завершила сезон на первом месте в рейтинге WTA, выиграла Australian Open и US Open. За год она заработала 17,7 миллиона долларов, из которых 9,7 миллиона — призовые.

Первое место в рейтинге второй год подряд заняла американская теннисистка Кори Гауфф, у которой доход составил 30,4 миллиона долларов. Из них 9,4 миллиона долларов составляют зарплата и призовые, а 21 миллион — различные спонсорские контракты.

В целом в топ-15 вошли представительницы пяти видов спорта, из которых девять теннисисток. В пятерке лучших: Эйлин Гу (Китай, фристайл, 22,1 миллиона долларов), Ига Свентек (Польша, теннис, 21,4 миллиона долларов) и Чжэн Циньвэнь (Китай, теннис, 20,6 миллиона долларов).