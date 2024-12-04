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Долевое страхование жизни граждан запустят в России

Источник:
ТАСС
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Долевое страхование жизни граждан будет запущено в России с 1 января 2025 года, сообщил президент Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!».

В таком виде страхования будут совмещаться принципы классического страхования и инвестирования, когда гражданин одновременно вкладывает свои средства в акции компаний, получает от них доход и при этом страхует свою жизнь и здоровье, уточнил глава государства.

В долевом страховании клиент страхует свою жизнь, а страховая компания инвестирует часть премии, увеличивая средства своего клиента. При этом клиент сам решает, куда инвестировать часть премии, при этом он же несет основные риски.

Для потребителей финансовых услуг такой страховой продукт будет рассматриваться в качестве еще одного инструмента для долгосрочного инвестирования и накопления денежных средств с одновременным получением страховой защиты.

Власти намерены гарантировать возврат средств при долевом страховании граждан и предусмотреть их государственное страхование на сумму 2,8 миллиона рублей.

Кроме того, необходимо предложить меры налогового стимулирования, прежде всего налоговые вычеты на инвестируемые суммы. Путин попросил оперативно принять соответствующие федеральные законы.

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