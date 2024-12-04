Telegram получил масштабное обновление

Разработчики мессенджера Telegram выпустили крупное обновление с новыми функциями на базе искусственного интеллекта, сообщается в официальном блоге компании.

Главным нововведением стало добавление в мессенджер специально обученной ИИ-модели для поиска стикеров по сложным запросам с несколькими ключевыми словами. Например, при вводе запроса «кот пьет кофе» будут мгновенно показаны все соответствующие результаты.

Для владельцев подписки Premium поиск с применением искусственного интеллекта работает и с эмодзи. Кроме этого, в мобильном приложении мессенджера добавили удобную кнопку переноса подписи над видео или фото.

Также в Telegram появилась возможность создавать коллажи в «Историях» с возможностью объединения до шести фото или видео в один макет. Для создания идеальной композиции пользователи могут добавить любые медиафайлы из галереи или камеры.

Все пользователи и каналы в Telegram теперь могут зарабатывать звезды в партнерских программах от разработчиков мини-приложений. Список доступных программ можно найти в разделе настроек «Баланс звезд».