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Telegram получил масштабное обновление

Источник:
Sibnet.ru
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Разработчики мессенджера Telegram выпустили крупное обновление с новыми функциями на базе искусственного интеллекта, сообщается в официальном блоге компании.

Главным нововведением стало добавление в мессенджер специально обученной ИИ-модели для поиска стикеров по сложным запросам с несколькими ключевыми словами. Например, при вводе запроса «кот пьет кофе» будут мгновенно показаны все соответствующие результаты.

Для владельцев подписки Premium поиск с применением искусственного интеллекта работает и с эмодзи. Кроме этого, в мобильном приложении мессенджера добавили удобную кнопку переноса подписи над видео или фото.

Также в Telegram появилась возможность создавать коллажи в «Историях» с возможностью объединения до шести фото или видео в один макет. Для создания идеальной композиции пользователи могут добавить любые медиафайлы из галереи или камеры.

Все пользователи и каналы в Telegram теперь могут зарабатывать звезды в партнерских программах от разработчиков мини-приложений. Список доступных программ можно найти в разделе настроек «Баланс звезд».

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