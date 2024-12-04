Смартфоны Google Pixel научились измерять температуру

Смартфоны Google Pixel научились отслеживать температуру устройства, такая возможность появилась после обновления фирменного приложения Pixel Troubleshooting.

Для активации новой функции необходимо перейти в раздел «Настройки», затем выбрать «Батарея» и «Диагностика батареи». На экране начнет отображаться текущая температура устройства и рекомендации по предотвращению перегрева, пишет Android Authority.

Пока обновление Pixel Troubleshooting доступно не всем пользователям смартфонов Google. Известно, что его получат владельцы смартфонов серии Pixel 6 и новее, более старые устройства функцию не поддерживают.

Чтобы избежать перегрева, компания рекомендует использовать оригинальные чехлы для Pixel, закрывать ресурсоемкие приложения, а также не перекрывать заднюю крышку смартфона, которая отвечает за отвод тепла.