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Смартфоны Google Pixel научились измерять температуру

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфоны Google Pixel научились отслеживать температуру устройства, такая возможность появилась после обновления фирменного приложения Pixel Troubleshooting.

Для активации новой функции необходимо перейти в раздел «Настройки», затем выбрать «Батарея» и «Диагностика батареи». На экране начнет отображаться текущая температура устройства и рекомендации по предотвращению перегрева, пишет Android Authority.

Пока обновление Pixel Troubleshooting доступно не всем пользователям смартфонов Google. Известно, что его получат владельцы смартфонов серии Pixel 6 и новее, более старые устройства функцию не поддерживают.

Чтобы избежать перегрева, компания рекомендует использовать оригинальные чехлы для Pixel, закрывать ресурсоемкие приложения, а также не перекрывать заднюю крышку смартфона, которая отвечает за отвод тепла.

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