Саша Грей оценила S.T.A.L.K.E.R. 2

Популярная стримерша и бывшая актриса фильмов для взрослых Саша Грей начала проходить S.T.A.L.K.E.R. 2, соответствующее видео появилось на ее YouTube-канале.

Девушка опубликовала лучшие моменты с недавней трансляции, во время которой она провела в Зоне несколько часов. По итогам стрима Саша Грей положительно оценила шутер, назвав его «визуально невероятным опытом».

В ближайшее время девушка продолжит прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2, сейчас она определяется с форматом будущих стримов — выкладывать лучшие моменты или показывать весь игровой процесс без монтажа.

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 поступила в продажу 20 ноября. Шутер получил положительные отзывы игроков и критиков, однако многие раскритиковали проект за обилие багов. С моменты выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 получил уже три патча.