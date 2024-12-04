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Саша Грей оценила S.T.A.L.K.E.R. 2

Источник:
Sibnet.ru
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Популярная стримерша и бывшая актриса фильмов для взрослых Саша Грей начала проходить S.T.A.L.K.E.R. 2, соответствующее видео появилось на ее YouTube-канале.

Девушка опубликовала лучшие моменты с недавней трансляции, во время которой она провела в Зоне несколько часов. По итогам стрима Саша Грей положительно оценила шутер, назвав его «визуально невероятным опытом».

В ближайшее время девушка продолжит прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2, сейчас она определяется с форматом будущих стримов — выкладывать лучшие моменты или показывать весь игровой процесс без монтажа.

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 поступила в продажу 20 ноября. Шутер получил положительные отзывы игроков и критиков, однако многие раскритиковали проект за обилие багов. С моменты выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 получил уже три патча.

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