Помощника депутата Госдумы сняли с самолета из-за пьяного дебоша

Помощник депутата Госдумы Андрея Гурулева Адам Ислуев оказался в центре скандала — он напился, нецензурно выражался и дрался в самолете рейсом из Москвы в Читу.

Мужчина в нетрезвом состоянии вел себя грубо, оскорбляя других пассажиров и стюарда, а также напал на стюарда. Его сняли с рейса.

Видео дебоша появилось в Сети, очевидцы утверждают, что на видео — Ислуев, помощник Гурулева. Эту информацию подтвердил другой помощник депутата Андрей Левинцев.

«Прислали видео, где мой помощник допустил неподобающее поведение в самолете. Это действительно помощник, работающий в Забайкальском крае. Я направил в субъект представление об его увольнении, иного варианта здесь не вижу», — цитирует «Чита.Ru» Гурулева.

Депутат также извинился перед пассажирами и всеми, кого оскорбило поведение его бывшего помощника.