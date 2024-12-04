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Помощника депутата Госдумы сняли с самолета из-за пьяного дебоша

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Помощник депутата Госдумы Андрея Гурулева Адам Ислуев оказался в центре скандала — он напился, нецензурно выражался и дрался в самолете рейсом из Москвы в Читу.

Мужчина в нетрезвом состоянии вел себя грубо, оскорбляя других пассажиров и стюарда, а также напал на стюарда. Его сняли с рейса.

Видео дебоша появилось в Сети, очевидцы утверждают, что на видео — Ислуев, помощник Гурулева. Эту информацию подтвердил другой помощник депутата Андрей Левинцев.

«Прислали видео, где мой помощник допустил неподобающее поведение в самолете. Это действительно помощник, работающий в Забайкальском крае. Я направил в субъект представление об его увольнении, иного варианта здесь не вижу», — цитирует «Чита.Ru» Гурулева.

Депутат также извинился перед пассажирами и всеми, кого оскорбило поведение его бывшего помощника.

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