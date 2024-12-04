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Новая пятитысячная купюра добралась до Дальнего Востока

Источник:
Sibnet.ru
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Новая пятитысячная купюра появилась в обращении в новых шести регионах России, сообщает Дальневосточное главное управление Банка России.

Распространение новой купюры началось на Дальнем Востоке. Она появилась Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной области, Якутии, Амурской и Сахалинской областях, говорится в сообщении.

Банкноты старого и нового образца будут использоваться в обороте параллельно. Регулятор отметил, что запаса банкнот 1997 года еще достаточно, они также будут продолжать выпускаться в обращение. Заменяться модернизированными старые купюры будут по мере износа.

Новая пятитысячная купюра была представлена Банком России в октябре 2023 года. На ней изображены достопримечательности Уральского федерального округа.

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Экономика #Деньги
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scorpion2777

1. Ли Сын Ман (1948-1960) – свергнут2. Юн Бо Сон (1960-1962) – свергнут3. Пак Чонхи (1962-1979) – убит4....

pepelmetal

Только вся украина уже давно на этом месте сидит🤣

dision

да его самого давно отправили самого на три буквы ))

Удавиков

статья про демократическую омерику, стрелки не переводите