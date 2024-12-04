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Медведев напророчил будущее Зеленскому

Источник:
Sibnet.ru
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Украинский президент Владимир Зеленский окончит свою политическую карьеру эмиграцией либо смертью, написал в своем телеграм-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Будущая судьба вполне очевидна: позорная политическая эмиграция или публичная казнь», — подчеркнул он в посте, который с отсылкой к знаменитому стихотворению Маяковского озаглавлен «Прозаседавшиеся».

Медведев также назвал Зеленского «просроченным нелегитимным президентом», который должен «уйти и исчезнуть».

Также российский политик упомянул других «прозаседавшихся» президентов, которых поддерживает Вашингтон — Южной Кореи, Франции и Грузии. По его мнению, они тоже должны уйти в отставку.

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, очередные президентские выборы должны были состояться 31 марта 2024 года. Однако президентские выборы отменили из-за военного положения.

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Политика #Россия #Мир
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