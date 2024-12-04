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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российский военный атаковал позиции ВСУ на велосипеде

Источник:
Sibnet.ru
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Российский военнослужащий в зоне спецоперации отправился в атаку через минное поле на велосипеде.

За ним на передовые позиции поехал БМП. Дело в том, что штурмовик хорошо знал карту минного поля, поэтому решил поехать впереди, чтобы провести бронемашину безопасным путем, пишет телеграм-канал SHOT.

За необычным заездом бойца следили с помощью контрольного беспилотника. При этом операторы были поражены безрассудством солдата и не могли поверить, что тот отправился на минное поле на таком виде транспорта.

«В натуре, педали крутит! Давай газу, родной!», — прокомментировали они заезд велосипедиста на опубликованном в посте видео.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Армия
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