Российский военный атаковал позиции ВСУ на велосипеде

Российский военнослужащий в зоне спецоперации отправился в атаку через минное поле на велосипеде.

За ним на передовые позиции поехал БМП. Дело в том, что штурмовик хорошо знал карту минного поля, поэтому решил поехать впереди, чтобы провести бронемашину безопасным путем, пишет телеграм-канал SHOT.

За необычным заездом бойца следили с помощью контрольного беспилотника. При этом операторы были поражены безрассудством солдата и не могли поверить, что тот отправился на минное поле на таком виде транспорта.

«В натуре, педали крутит! Давай газу, родной!», — прокомментировали они заезд велосипедиста на опубликованном в посте видео.