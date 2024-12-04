Раскрыты характеристики уникального крыла для МС-21

Самолет МС-21 получил композитное крыло, имеющее беспрецедентный запас прочности, рассказал главный конструктор КБ-602 Московского авиационного института Дмитрий Дьяконов.

«Испытания нового черного крыла, завершившиеся в этом году, показали, что мы имеем такой высокий запас прочности, которого на металлическом крыле никогда не удавалось получить», — цитирует конструктора пресс-служба МАИ.

Дьяконов добавил, что при создании крыла конструкторы отказались от классических стапельных сборок, швов и заклепок. В итоге вся консоль черного крыла для МС-21 представляет собой единое целое.

Композитное крыло легче металлического, что повышает топливную эффективность самолета. Лайнер потребляет меньше топлива или берет на борт больше пассажиров. Кроме этого, композитное крыло дешевле традиционного.

«Они выпекаются, как пирожки, или, точнее — как пластиковые стаканчики: быстро. Крыло достаточно дешево стоит, чтобы при повреждении конструкции его можно было просто снять и поставить другое», — уточнил Дьяконов.