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Китай нанесет тяжелый удар по рынку нефти

Источник:
РИА Новости
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Китай перестанет выступать крупнейшим драйвером роста спроса на нефть из-за перехода населения на электроавтомобили, считают эксперты

«Спрос на транспортное топливо со стороны крупнейшего в мире покупателя сырой нефти начинает снижаться, что положит конец многолетнему периоду, когда Китай было основным драйвером роста спроса на потребление нефти», — рассказали Reuters аналитики.

Эксперты связывают такие тренды с активным переходом населения КНР на электрокары. По их прогнозам, «ни один рынок не способен заместить китайский спрос», который в прошлом году составил 41% от мирового потребления нефти.

Китай стал бесспорным лидером в сегменте электромобилей: в 2023 году каждый третий новый автомобиль в Китае был электрическим, а в целом на эту страну пришлось 60% мировых продаж электромобилей, приводит РИА Новости выдержки их статьи.

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Экономика #Недра и ТЭК
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