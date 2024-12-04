Кремль заявил об отсутствии оснований для переговоров с Украиной

Основания для российско-украинских переговоров отсутствуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, многие страны заявляют о готовности предоставить свою территорию для переговоров, в том числе Катар.

«Действительно, эмират очень активно работает в плане посреднических услуг по самым разным сюжетам, делает это эффективно. Помимо этого, наши двусторонние отношения с Катаром превосходно развиваются. И мы признательны всем странам за такую добрую волю, в том числе и Катару» цитирует ТАСС Пескова.

Ранее в посольстве Катара в Москве состоялись две церемонии по возвращению детей родственникам в России и на Украине. Катар обсуждает расширение путей своего посредничества, в том числе касается вопросов обмена военнопленными.