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Такер Карлсон взял интервью у Сергея Лаврова

Источник:
Sibnet.ru
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Журналист Такер Карлсон, ранее взявший интервью у президента России Владимира Путина, прибыл в Москву, чтобы побеседовать с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Вчера мы вернулись в Москву, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова», — цитирует ТАСС Карлсона.

По его словам, интервью получилось абсолютно захватывающим. «Оно выйдет очень скоро», — добавил журналист.

Он подчеркнул, что Лавров является «самым опытным министром иностранных дел в мире». «Мы спросили его, где именно мы находимся сейчас. Движемся ли мы к беспрецедентному конфликту между Россией и США? Есть ли способ вернуть Россию из сферы влияния Китая в сферу влияния Запада? Постоянен ли этот союз?» — сказал Карлсон.

«И означает ли избрание Дональда Трампа [на пост президента] окончание этой войны, которая меняет мир, экономику США, глобальную экономику и ставит под угрозу жизнь каждого человека на этой планете?» — сообщил Карлсон.

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