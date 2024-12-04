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Африканка голыми руками обратила льва в бегство

Источник:
Sibnet.ru
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Жительница Зимбабве голыми руками отбилась от дикого льва, который набросился на нее в поле.

57-летняя Вайолет Мойо отправилась в поле для сбора урожая, в этот момент на нее и напал зверь, пишет AdomOnline. Африканка была одна и не могла позвать на помощь, поэтому решила сражаться за свою жизнь.

«Лев попытался ударить меня в горло когтями, но я уворачивалась, пока он не вонзил мне когти в левую щеку. Тогда я инстинктивно схватила его за горло. Я крепко держала его», — рассказала женщина.

После этого лев отпустил женщину и убежал. Сейчас местной жительнице оказывают помощь в больнице, ее жизни ничего не угрожает.

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scorpion2777

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Kukuh88

Наркота, оружие, неуплата налогов - это конечно заражение грубой политикой

pepelmetal

Только вся украина уже давно на этом месте сидит🤣