Африканка голыми руками обратила льва в бегство

Жительница Зимбабве голыми руками отбилась от дикого льва, который набросился на нее в поле.

57-летняя Вайолет Мойо отправилась в поле для сбора урожая, в этот момент на нее и напал зверь, пишет AdomOnline. Африканка была одна и не могла позвать на помощь, поэтому решила сражаться за свою жизнь.

«Лев попытался ударить меня в горло когтями, но я уворачивалась, пока он не вонзил мне когти в левую щеку. Тогда я инстинктивно схватила его за горло. Я крепко держала его», — рассказала женщина.

После этого лев отпустил женщину и убежал. Сейчас местной жительнице оказывают помощь в больнице, ее жизни ничего не угрожает.