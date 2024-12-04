Путин «расшифровал» стратегическое поражение России

Стратегическое поражение России означает уничтожение страны, заявил президент Владимир Путин во время посещения Центра инновационных технологий в ортопедии.

«Кто-то говорит со стороны: "Надо нанести России стратегическое поражение". А это что такое? Уничтожить! Сколько раз так было в нашей истории», — пояснил Путин в ходе общения с военнослужащими, которые проходят реабилитацию, следует из видео на сайте Кремля.

Общаясь с военнослужащими, глава государства заявил, что одна из его важнейших задач — чтобы прошедшие протезирование бойцы «чувствовали себя на коне, несмотря ни на какие сложности и проблемы, которые возникают».

Ранее Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 4 миллионов рублей участникам СВО за травмы, приведшие к инвалидности.