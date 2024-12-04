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Тимоти Шаламе познакомился с Марком Эйдельштейном

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @mark.eydel

Актеры Тимоти Шаламе и Марк Эйдельштейн впервые встретились на ковровой дорожке американской кинопремии Gotham Awards 2024.

Русского актера Эйдельштейна называют двойником Шаламе. Но до этого момента они не были знакомы.

Встреча состоялась на вручении премии Gotham Awards 2024, где Эйдельштейн представлял фильм «Анора», выдвинутый на премию в четырех категориях (включая номинацию «Лучшая мужская роль второго плана» для Юры Борисова).

Картина осталась без наград, но зато встреча Шаламе и Эйдельштейна стала событием. СМИ пошутили, что на ковровой дорожке произошел конкурс двойников.

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Топ комментариев

Kukuh88

Наркота, оружие, неуплата налогов - это конечно заражение грубой политикой

d6w58vnowu

"Я тебя породил, я тебя и помилую!" что-ли?

pepelmetal

Только вся украина уже давно на этом месте сидит🤣

corrector

выдать ей каску, засунуть в окоп и пускай в первый же день ей дрон на оптоволокне в лоб прилетит