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Джонни Депп променял русскую девушку на испанскую модель

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @im_iuliia

Роман актера Джонни Деппа и российской бизнес-вумен Юлии Власовой закончился, судя по публикациям девушки в соцсетях.

Власова опубликовала в соцсети ответ подписчикам о требованиях к мужчине с подтекстом, что она все еще не встретила того самого.

В то же время зарубежные СМИ упомянули, что у 61-летнего Деппа завязался новый роман, на этот раз с испанской моделью.

Юлия Власова младше Деппа на 33 года. Она родилась в Свердловской области, отучилась в МГИМО, а после уехала в Прагу. Там у россиянки бизнес — салоны красоты.

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