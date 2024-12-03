Суперкомпьютер повысил шансы «Спартака» на чемпионство

Шансы московского «Спартака» на победу в Российской премьер-лиге после 17 сыгранных туров текущего сезона значительно повысились, следует из прогноза суперкомпьютера статистической платформы Opta.

Футболисты столичного клуба выиграли пять матчей подряд, причем в двух последних были повержены прямые конкуренты, лидирующие в турнирной таблице — «Локомотив» и «Краснодар».

Обе игры завершись в пользу красно-белых с крупным счетом — 5:2 и 3:0. В итоге «Спартак» поднялся на третье место в турнирной таблице, уступая пять очков «Зениту» и четыре очка «Краснодару».

По сравнению с прогнозом после предыдущего тура шансы «Спартака» на чемпионство взлетели с 1 до 8,5%. Шансы «Зенита» на итоговую победу опустились с 64,3 до 58,9%, шансы «Краснодара» снизились до 28,2%.