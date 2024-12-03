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Суперкомпьютер повысил шансы «Спартака» на чемпионство

Источник:
Opta
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Шансы московского «Спартака» на победу в Российской премьер-лиге после 17 сыгранных туров текущего сезона значительно повысились, следует из прогноза суперкомпьютера статистической платформы Opta.

Футболисты столичного клуба выиграли пять матчей подряд, причем в двух последних были повержены прямые конкуренты, лидирующие в турнирной таблице — «Локомотив» и «Краснодар».

Обе игры завершись в пользу красно-белых с крупным счетом — 5:2 и 3:0. В итоге «Спартак» поднялся на третье место в турнирной таблице, уступая пять очков «Зениту» и четыре очка «Краснодару».

По сравнению с прогнозом после предыдущего тура шансы «Спартака» на чемпионство взлетели с 1 до 8,5%. Шансы «Зенита» на итоговую победу опустились с 64,3 до 58,9%, шансы «Краснодара» снизились до 28,2%.

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d6w58vnowu

"Я тебя породил, я тебя и помилую!" что-ли?

Kukuh88

Наркота, оружие, неуплата налогов - это конечно заражение грубой политикой

corrector

выдать ей каску, засунуть в окоп и пускай в первый же день ей дрон на оптоволокне в лоб прилетит

pepelmetal

Только вся украина уже давно на этом месте сидит🤣