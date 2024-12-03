Президент Южной Кореи объявил военное положение

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в стране, обвинив оппозицию в попытках создать хаос.

В ходе состоявшегося накануне экстренного совещания с правительством президент заявил о попытках проведения против него процедуры импичмента. Минобороны страны провело совещание командующих всех видов вооруженных сил и приказало усилить боеготовность.

В обращении к нации он отметил, что военное положение введено для защиты от угрозы «северокорейских коммунистических сил», а также искоренения «антигосударственных сил, посягающих на конституционный порядок».

Введение военного положения может доставить гражданам неудобства, признал глава государства, однако власти сосредоточены на минимизации последствий для населения. Он уточнил, что Южная Корея продолжит выполнять все внешнеполитические обязательства.

Лидер правящей партии «Сила народа» Хан Дон Хук назвал решение ошибкой и пообещал «вместе с народом» отменить его. Оппозиционная президенту Южной Кореи Демократическая партия, контролирующая большинство в парламенте, созвала экстренное заседание депутатов.