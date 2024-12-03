Обнаружен революционный способ взлома Windows и Office

Хакеры из группировки Massgrave разработали революционный способ взлома, с помощью которого можно активировать почти все современные версии Windows и Office.

Для создания инструмента им потребовалось обойти всю схему защиты, лежащую в основе исходной модели лицензирования программного обеспечения Microsoft. Ожидается, что новый метод взлома будет публично представлен в ближайшие месяцы.

Эксплойт может активировать не только обычные версии Windows и Office, но также имитировать лицензию для загрузки расширенных обновлений безопасности. Это позволит компьютерам на базе Windows 10 бесплатно получать доступ к исправлениям безопасности после окончания поддержки в октябре 2025 года.

Инструмент работает через облачный сервис KMS, для его использования не потребуется что-либо устанавливать, а также заменять системные файлы. Разработчики уверяют, что это самый большой прорыв за всю историю пиратства, связанного с Microsoft.