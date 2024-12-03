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Разработана эффективная вакцина против ВИЧ

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Gilead Sciences представила результаты исследования третьей фазы, в рамках которого оценивалась эффективность препарата ленкапавир для профилактики ВИЧ. Согласно полученным данным, вакцина имеет эффективность 96%.

В исследовании приняли участие 2 179 человек. Только два участника, использовавших ленкапавир, заразились ВИЧ. Кроме этого, препарат также показал хорошую переносимость среди участников эксперимента.

Пока ленкапавир остается экспериментальным препаратом. На текущий момент его безопасность и эффективность для профилактики ВИЧ еще не были окончательно подтверждены регуляторными органами ни в одной стране.

Тем не менее, результаты исследований открывают новые возможности для борьбы с этим заболеванием. Исследователи отмечают, что ленкапавир может стать революцией в профилактике ВИЧ, так как устраняет необходимость в ежедневном приеме таблеток.

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