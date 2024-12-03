Windows 11 получит новые функции

Декабрьский пакет обновлений для Windows 11 24H2 будет включать не только исправления безопасности, но и ряд новых функций.

Пользователям станут доступны списки для быстрого перехода в меню «Пуск», уменьшенный системный трей с новыми вариантами расположения элементов, элементы управления динамическим освещением, пишет Windows Latest.

Сейчас элемент системного трея, в котором отображаются текущие дата и время, занимает достаточно много места. У пользователей появится возможность сделать его более компактным, активировав в настройках опцию «Показывать сокращенное время и дату».

Аналогично можно будет скрыть значок уведомлений, отключив соответствующую опцию в настройках. Проверить наличие актуальных уведомлений можно, кликнув по разделу «Дата и время».

При клике правой кнопкой мыши на закрепленном на панели задач элементе открывается меню, которое Microsoft называет «Список быстрого перехода». После следующего обновления пользователи смогут запускать элементы из таких списков с правами администратора.

В меню «Пуск» также появятся списки быстрого перехода для поддерживаемых системных приложений. Кроме этого, станут доступны настройки динамического освещения, позволяющие управлять RGB-подсветкой совместимых устройств.