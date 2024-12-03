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Врачи обнаружили суперфуды для долголетия

Источник:
Current Research in Nutrition and Food Science Journal
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Кружка с чаем
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Чай и ягоды оказались ключом к здоровью сердца и долголетию, так как в них содержатся полезные флавоноиды, говорится в научной работе греческого врача, специалиста по пищевой химии Харалампоса Проэстоса.

Сердечно-сосудистые заболевания все еще лидируют в мире среди причин преждевременной смертности.Также, по данным ВОЗ, у каждого пятого развивается какое-либо онкологическое заболевание, а в последние годы отмечается рост заболеваемости и смертности от сахарного диабета 2 типа.

Диета, богатая растительными флавоноидами, поможет снизить риск развития летальных болезней и замедлить процесс старения.

Флавоноиды участвуют во многих процессах в организме человека. При этом оказывают антиоксидантное действие, снижают свертываемость крови, укрепляют сосуды и улучшают обменные процессы.

Исследование, опубликованное Проэстосом в научном журнале о питании, подчеркивает важность флавоноидов для здоровья человека. Согласно выводам врача, особенное внимание стоит уделить ягодам: клубника, черника и клюква демонстрируют впечатляющие результаты в укреплении здоровья. Клубника, например, снижает риск смертности на 21%, в то время как черника и клюква – на 31%.

Самая важная роль чая, которая относит его к суперпродуктам, заключается в интенсивной антиоксидантной активности, то есть в защите клеток от разрушительного действия свободных радикалов (активных форм кислорода) и, как следствие, развития инфекций, сердечно-сосудистых заболеваний и возникновения опухолей.

Чай и ягоды не только помогают очистить организм от токсинов, но и способствуют улучшению состояния сердца, сосудов, снижают давление и уровень холестерина.

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