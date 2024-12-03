«Яндекс Go» расшифрует стоимость вызова такси

«Яндекс» представил полезное обновление для пользователей сервиса «Яндекс Go». В приложении появился раздел, где подробно расписано, что входит в стоимость заказа такси.

Расшифровка стоимости появится до окончательного вызова такси. Такая детализация цены поможет быстро принять решение: брать такси сейчас, немного подождать или поехать на общественном транспорте, сообщается в официальном блоге компании.

Также можно ознакомиться с тем, какие факторы учитываются в формировании цены на «Яндекс Go». Например, когда на дороге пробки, поездка даже по привычному маршруту может быть дольше, поэтому ее стоимость увеличивается.

Во время высокого спроса к минимальной стоимости подачи прибавляется надбавка. Она делает короткие поездки привлекательными для водителей. Стоимость минут и километров по тарифу умножается на коэффициент повышенного спроса. Так длинные поездки тоже остаются выгодными.

Кроме этого, на цену поездки может повлиять проезд по платной дороге или ожидание в пути, если пассажиру нужна промежуточная остановка, дополнительные опции вроде детского кресла, непогода, перевозка животного или крупногабаритного груза.