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«Яндекс Go» расшифрует стоимость вызова такси

Источник:
Sibnet.ru
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«Яндекс» представил полезное обновление для пользователей сервиса «Яндекс Go». В приложении появился раздел, где подробно расписано, что входит в стоимость заказа такси.

Расшифровка стоимости появится до окончательного вызова такси. Такая детализация цены поможет быстро принять решение: брать такси сейчас, немного подождать или поехать на общественном транспорте, сообщается в официальном блоге компании.

Также можно ознакомиться с тем, какие факторы учитываются в формировании цены на «Яндекс Go». Например, когда на дороге пробки, поездка даже по привычному маршруту может быть дольше, поэтому ее стоимость увеличивается.

Во время высокого спроса к минимальной стоимости подачи прибавляется надбавка. Она делает короткие поездки привлекательными для водителей. Стоимость минут и километров по тарифу умножается на коэффициент повышенного спроса. Так длинные поездки тоже остаются выгодными.

Кроме этого, на цену поездки может повлиять проезд по платной дороге или ожидание в пути, если пассажиру нужна промежуточная остановка, дополнительные опции вроде детского кресла, непогода, перевозка животного или крупногабаритного груза.

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