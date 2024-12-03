Лечить рак российской вакциной начнут в 2025 году

Медики начнут применять вакцину от рака для лечения реальных пациентов в 2025 году, об этом заявила глава ФМБА Вероника Скворцова на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Мы сумели сделать реальный прорыв, мы сейчас в этом направлении первые в мире. Мы создали уникальную платформу по созданию мРНК-вакцин. Это вакцины, которые несут не сам антиген, а нуклеотидный код – он попадает в клетку, и клетка сама рождает белок на основе этого кода», – цитирует пресс-служба Кремля слова Скворцовой.

В ходе экспериментов с злокачественной аденокарциномой кишечника у животных была зафиксирована значительная эффективность: замедление роста опухоли и сокращение ее объемов на 75-80%, а также улучшение выживаемости животных. Глава ФМБА пояснила, что «животные не умирают от этой опухоли, они продолжают жить, и есть возможность ее (опухоль) контролировать».

Инновационная онковакцина была видоизменена с использованием специальных биотехнологических приемов, что позволило минимизировать побочные эффекты. Вакцина действует локально, воздействуя только на место введения и активируя иммунные клетки крови, не затрагивая другие органы и системы.

Вакцина от рака не аналогична вакцинам против инфекций, так как онкологические заболевания не заразны и возникают из-за сбоев в организме. Разработка препарата, предотвращающего рак, пока не ведется. Противоопухолевые вакцины используются как методы лечения уже поставленного диагноза.

В ФМБА в настоящее время проводятся исследования и по другим видам онкологических заболеваний, включая меланому, рак кожи и глиобластому – злокачественное новообразование головного мозга.