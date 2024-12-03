Созданы работающие на водке мини‑боты

Ученые из Гарвардского университета представили плавающих ботов, состоящих из воздушной камеры для обеспечения плавучести и миниатюрного топливного бака, горючим в котором стала водка.

Когда ботов помещали в воду, водка постепенно вытекала из «сопла», вызывая так называемый эффект Марангони. В результате миниатюрное устройство двигалось в противоположную от сопла сторону.

Этот эффект возникает, когда жидкость с более низким коэффициентом поверхностного натяжения быстро распространяется по жидкости с более высоким коэффициентом. Боты на одной «заправке» двигались до 500 секунд с пиковой скоростью около 6 сантиметров в секунду.

В ходе экспериментов исследователи выяснили, что скорость движения напрямую зависит от концентрации алкоголя. В частности, пиво не давало нужной тяги. Лучший результат показала водка с концентрацией спирта 50%.