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Wildberries запустил курьерскую доставку из пунктов выдачи

Источник:
Sibnet.ru
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Wildberries запускает функцию курьерской доставки из пунктов выдачи заказов в десяти регионах России, сообщает пресс-служба маркетплейса.

«Теперь клиенты из десяти российских регионов смогут заказывать товары маркетплейса с доставкой прямо из ближайшего ПВЗ», — говорится в сообщении.

На стартовом этапе курьерская доставка из пунктов выдачи заказов доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Екатеринбурге.

Эта опция также в полном объеме реализована на всей территории Московской и Ленинградской областей, частично — в Красноярске и Новосибирске, уточнила компания.

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