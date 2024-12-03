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Астероиды размером с небоскреб приблизятся к Земле

Источник:
Sibnet.ru
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Огромные астероиды 2007 JX2 и 2020 XR приблизятся к Земле на минимальное расстояние 3 и 4 декабря. Центр исследования околоземных объектов в Лаборатории реактивного движения NASA оценил их как потенциально опасные.

По оценке астрономов, 2007 JX2 может достигать от 300 до 670 метров, а 2020 XR может быть в диаметре от 290 до 650 метров, пишет Newsweek. Такие размеры сопоставимы с высотой небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг и Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

2007 JX2 приблизится к Земле на расстоянии примерно 5,5 миллиона километров, а 2020 XR — 2,2 миллиона километров. Для сравнения: Луна в среднем находится от Земли на расстоянии 384,5 тысячи километров.

Потенциально опасными называют астероиды, которые достигают в диаметре как минимум 140 метров и пролетают приблизительно в 7,4 миллионах километров от Солнца. Несмотря на свою классификацию, 2007 JX2 и 2020 XR не представляют для Земли непосредственной угрозы.

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corrector

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