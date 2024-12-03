Пользователи старых iPhone лишатся поддержки WhatsApp

Мессенджер WhatsApp с 5 мая 2025 года прекратит поддержку iPhone до версии iOS 15.1, сообщается на сайте компании.

Для полноценного доступа к мессенджеру нужен будет смартфон под управлением iOS 15.1 и выше. Приложение отключат на iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Для этих устройств последней версией была операционная система iOS 12.5.7, пишет портал MacRumors.

При этом существующие аккаунты можно и дальше использовать на неподдерживаемых гаджетах, однако обновлений с новыми функциями и патчами безопасности здесь больше не будет.

Также со следующего года на неподдерживаемых iPhone не получится зарегистрироваться в мессенджере. Если сбросить настройки, удалить программу или подтвердить номер на другом устройстве, то доступ к аккаунту на старом смартфоне будет утерян.