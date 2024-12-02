Новосибирцы определили место работы в своей жизни

Почти 40% новосибирцев в 2024 году считают работу самым важным аспектом своей жизни, выяснили аналитики HeadHunter.

Согласно результатам опроса, проведенного сервисом по поиску работы, 36% респондентов считают работу самым важным аспектом своей жизни, так как она занимает значительную часть их времени. Особенно эта точка зрения распространена среди специалистов в сфере закупок, продаж, а также топ-менеджеров и водителей.

Около 21% опрошенных отдали предпочтение семье, отметив, что она важнее работы. В этой группе больше всего респондентов из сферы науки и образования.

Еще меньше, 18% участников опроса, заявили, что личное развитие для них важнее работы. Особенно много таких ответов среди IТ-специалистов.

При этом более половины трудоустроенных новосибирцев отметили комфортные условия труда как наиболее весомый фактор: им важны заработная плата и удобный график. Хорошее руководство и стабильность компании отметили 50% респондентов.

Каждый десятый новосибирец может назвать свою работу идеальной. Наибольшее количество таких респондентов оказалось в сферах финансов, закупок, науки и продаж. Не считают свою работу идеальной подавляющее большинство – 76%, остальные затруднились с ответом.