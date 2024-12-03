Назван самый мощный смартфон в мире

Список самых производительных флагманских Android-смартфонов ноября по версии мобильного бенчмарка AnTuTu возглавил игровой смартфон Asus ROG Phone 9 Pro.

Средний результат испытаний смартфона ROG Phone 9 Pro в AnTuTu по итогам прошедшего месяца составил 2 932 124 балла. Аппарат оснащен новейшим процессором Snapdragon 8 Elite и эффективной системой охлаждения чипа.

На втором месте в списке самых производительных флагманских смартфонов по итогам ноября по версии AnTuTu оказался Vivo X200 Pro на базе Dimensity 9400, показавший средний результат в 2 860 505 баллов.

На третьем месте расположился — Oppo Find X8 Pro с Dimensity 9400 в качестве аппаратной платформы. Устройство показало в AnTuTu средний результат 2 847 249 баллов. На четвертом идет смартфон iQOO 13 на базе Snapdragon 8 Elite с 2 846 310 баллами.

На пятой позиции OnePlus 13 (2 843 262 балла), далее идут Oppo Find X8 (2 778 944 балла) и Vivo X200 (2 769 207 баллов), оснащенные Dimensity 9400. С восьмого по десятое места заняли устройства на базе флагманского Snapdragon 8 Elite: Honor Magic 7 Pro, Magic 7 и Redmi K80 Pro.