Подразделения российской армии прорвали оборону украинских формирований у Купянска Харьковской области, взяв под огневой контроль важный участок трассы Двуречная — Купянск, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Российские части прорвали оборону противника северо-западнее населенного пункта Мясютовка, уточнил он. Продвижение позволило взять под огневой контроль около двух километров важной трассы Двуречная — Купянск, которую ВСУ активно использовали для снабжения.

В настоящее время украинские войска предпринимают попытки вернуть контроль над участком дороги, перебрасывая в этот район резервы, однако российская армия продолжает развивать наступление.

Российские военные в настоящее время ведут бои за Купянск. Им удалось закрепиться на восточной окраине города, попытки украинских военных выбить российскую армию с занятых позиций не увенчались успехом.