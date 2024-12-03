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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская армия прорвала оборону ВСУ под Купянском

Источник:
ТАСС
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Подразделения российской армии прорвали оборону украинских формирований у Купянска Харьковской области, взяв под огневой контроль важный участок трассы Двуречная — Купянск, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Российские части прорвали оборону противника северо-западнее населенного пункта Мясютовка, уточнил он. Продвижение позволило взять под огневой контроль около двух километров важной трассы Двуречная — Купянск, которую ВСУ активно использовали для снабжения.

В настоящее время украинские войска предпринимают попытки вернуть контроль над участком дороги, перебрасывая в этот район резервы, однако российская армия продолжает развивать наступление.

Российские военные в настоящее время ведут бои за Купянск. Им удалось закрепиться на восточной окраине города, попытки украинских военных выбить российскую армию с занятых позиций не увенчались успехом.

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Оборона #Армия #Конфликты
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Kukuh88

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mosquito__2010

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