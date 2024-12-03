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Варвары сражались с римлянами под действием боевых наркотиков

Источник:
Praehistorische Zeitschrift
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Ученые обнаружили косвенные доказательства применения боевых стимуляторов воинами германских племен перед сражениями.

Археологи из Университета Марии Кюри-Склодовской в Польше идентифицировали 241 небольшой предмет в форме ложки с ручками длиной от четырех до семи сантиметров и вогнутыми чашечками.

Приборы носили на поясе, они датированы периодом поздней Римской империи. Артефакты были обнаружены на болотах и в захоронениях на территории современной Скандинавии, Германии и Польши.

Исследователи уверены, что такие миниатюрные ложки служили для употребления наркотических веществ, призванных стимулировать боевые качества воина. Дело в том, что для обычной похлебки они слишком маленькие.

С учетом их распространенности в захоронениях использование различных стимуляторов германскими народами Северной Европы во время военных конфликтов римского периода могло носить повальный характер.

Известно, что германские народы имели доступ к широкому спектру одурманивающих веществ, включая мак, хмель, коноплю, белену, белладонну, а также ядовитые грибы. Варвары могли употреблять их либо в виде порошка, либо растворенными в алкоголе или воде.

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