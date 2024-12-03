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АвтоВАЗ прекратил выпуск Lada Granta с «автоматом»

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ остановил выпуск Lada Granta с автоматической коробкой передач, следует из сообщения на официальном сайте автозавода.

Производство машин с автоматической коробкой передач изначально планировалось ограниченным тиражом, в настоящее время доступная партия «автоматов» закончилась, пишет Autonews.

При этом в настоящее время машины с АКП еще можно найти в наличии у дилеров. Стоимость седана Granta с коробкой «автомат», согласно официальным прайс-листам, стартует от 1 298 000 рублей.

Седаны с «автоматом» выпускали в комплектации Comfort Plus. Возобновление выпуска Lada Granta с автоматической трансмиссией автозавод не анонсировал.

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