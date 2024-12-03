Заправка взорвалась в Новосибирской области

Частная заправка взорвалась в городе Искитим Новосибирской области, в результате инцидента пострадали два человека, сообщает региональное МЧС в своем телеграм-канале.

«На заправке загорелись две емкости по десять кубов. На 48 квадратах пожар потушили 15 специалистов и 4 единицы техники. С ожогами госпитализированы водитель бензовоза и сотрудница АЗС», — говорится в сообщении.

Согласно опубликованному видео, на заправке полностью сгорел бензовоз, который стоял там до возгорания. Отмечается, что пожар удалось ликвидировать за 40 минут.