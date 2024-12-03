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«Урал» возобновит выпуск классических мотоциклов с коляской

Источник:
Sibnet.ru
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«Урал» возобновит производство классических мотоциклов с коляской с приводом только на одно колесо. Их сборку организуют на площадке Ирбитского мотоциклетного завода в Казахстане.

Завод в 2022 году частично перенес производство в Казахстан, чтобы не потерять американский рынок сбыта из-за санкций. Из-за этого предприятия производило только полноприводные мотоциклы серии Gear Up с дополнительным приводом на колесо коляски.

Теперь возобновляется выпуск мотоциклов Ural CT с приводом только на одно колесо, которые имеют классическую компоновку с сильно вынесенной вперед коляской, пишет портал Wroom. Они будут доступнее Gear Up.

В настоящее время мотоциклы под маркой «Урал» продаются США, Австрии и Японии. Также российский завод начал поставки в Китай.

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