Создана способная замедлять старение молекула

Удивительное соединение под названием E16-uPA24 создали китайские биохимики. Они выяснили, что молекула способна противостоять клеточному старению.

E16-uPA24 активирует врожденный иммунитет для «клеточного омоложения», не вызывая при этом побочные эффекты. Ранее такой эффект достигался только с помощью токсических реакций, связанных с воспалительным процессом.

Ключевую роль в работе молекулы играют глутаматы — активаторы иммунной системы. С возрастом их количество снижается, что связано с прогрессированием старения тканей и органов, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Nature Aging.

Ученые обучили молекулу E16-uPA24 помечать с помощью глутаматов специфические рецепторы стареющих клеток, которые иммунная система должна уничтожить. Эксперименты на животных подтвердили, что введение молекулы стимулировало такую активность.

В результате подопытные животные демонстрировали резкое улучшение физической формы. Применение E16-uPA24 также замедлило развитие фиброза в печени и легких. В перспективе препараты на основе этой молекулы могут стать эффективным средством терапии рака.