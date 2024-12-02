Певица МакSим откровенно высказалась о своем алкоголизме

Певица МакSим продолжила откровенничать на тему своей алкогольной зависимости, которую, по ее мнению, она сумела побороть.

Артистка долгое время не афишировала зависимость. Весной 2023 года на нескольких концертах она вышла на сцену в алкогольном опьянении, сорвав мероприятия. После этого она призналась, что больна и отправилась в рехаб.

«В моем случае мне помог Бог. На мне перепробовали все возможные варианты кодировок, вшиваний, вынимали меня из реанимации после этого, на меня не действовало ничего. И я всегда говорила: «Я очень сильная. Если я не захочу, я не буду пить». Пока вы так думаете, значит, вы еще не на дне. А когда вы признаете, что остался только Бог с вами, тогда все получится», — откровенно призналась МакSим в «Шоу Воли».