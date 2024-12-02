Раскрыта загадка обнаруженных на астероиде микробов

Японские ученые изучили образец с астероида Рюгу, доставленный миссией Hayabusa2. Они нашли структуры, напоминающие микробную жизнь, однако их дальнейшее изучение указало, что микроорганизмы являются земными.

Образцы грунта с астероида Рюгу были вскрыты в стерильной азотной камере. Под электронным микроскопом исследователи увидели органические палочки и нити, напоминающие микробные формы жизни, пишет UniverseToday.

Размер и структура найденных микроорганизмов совпали с земными бактериями. Кроме того, наблюдалась характерная для земной микрофлоры динамика роста. Это подтверждает, что образец был случайно загрязнен.

Ученые пришли к выводу, что текущие методы дезактивации не обеспечивают абсолютной защиты от земного загрязнения. Это требует новых подходов к изучению внеземной жизни.