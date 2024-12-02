Ученые создали светящуюся древесину

Ученые из Швейцарской федеральной лаборатории материаловедения и технологии представили светящуюся древесину. Эффект пока временный и сохраняется около десяти дней, однако исследователи рассчитывают добиться длительного свечения.

Специалисты использовали сочетание дерева Бальса из Южной Америки и гриба под названием опенок ссыхающийся. Обработанная грибком древесина начинает светиться в диапазоне волн 560 нанометров — это классический зеленый неоновый цвет.

Древесина светиться из-за фермента люциферазы, также наблюдаемого у светлячков. При этом материал не снижает общей устойчивости, хоть и немного разрушается, так как грибок частично ее повреждает.

В дальнейшем ученые планируют увеличить интенсивность и продолжительность эффекта. Конечной целью является создание энергосберегающего освещения в домах или общественных местах при помощи древесины.